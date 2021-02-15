為提供台南市溪北地區民眾舒適、休閒遊憩的生活環境，台南市政府逐步開發公園綠地，繼鹽水區以既有月津港燈節場地為核心，開闢整建共5座公園外，在隔鄰的新營區興業里也開闢公3基地，並保留舊有台南縣婦女會場址，重新改建為公園涼亭，打造出一座占地近800坪的共融式社區型公園，最快4月底就能完工啟用。

台南市政府工務局表示，公3基地面積約797坪，與公誠國小僅隔一條街，且距離民國50年時新營糖廠所興建，俗稱「五百戶」的公寓僅有100公尺左右，鄰近舊聚落，公園開發完成後，將能帶給當地新風貌。

公3公園以保留既有具歷史價值建物與樹木為設計意念發想，將原有屋齡超過60年的婦女會建物整建，拆除耐震不佳、有安全之虞的部分，1樓穿堂空間、木質結構保留，以鋼構強化、更換屋板，變身為涼亭，另外設置糖鐵軌道意象鋪面廊道。

以涼亭為中心，可分為西側動態區與東側靜態區，西側靜態區內有一棵約67年、已列入南市老樹保護之列的大榕樹，作為公園主景樹，四周以透水性步道環繞，形成公園內主要休憩步道；東側動態區則規畫共融式遊具與活動廣場，是新營區第一座社區型共融式公園，提供親子玩樂、遊憩空間。

公3公園完工啟用後，不僅保留既有場所精神，更賦予新價值，並連結社區與公誠國小，提供戶外教育及展演場地，成為具豐富底蘊的社區型共融式公園，預計在4月底完工啟用。

(中時 )