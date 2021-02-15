在南韓現代汽車（Hyundai）否認曾和蘋果針對打造電動自駕車進行談判後，英媒指出，蘋果曾在近幾個月內和日本的日產汽車（Nissan）接觸，以合作生產Apple Car，但目前蘋果與日產的談判已停擺，因為日產並不希望「降級」成為「汽車界的鴻海」，對此，日產營運長澄清，該公司並未就合作造車這項問題，和蘋果進行談判。

英國《金融時報》報導，一名消息人士表示，蘋果公司曾在近幾個月與日產汽車接觸，討論合作生產Apple Car的問題，但因在日產是否為蘋果生產掛牌「蘋果品牌」的汽車上，雙方看法不同，無法達成共識，所以目前談判已經停擺，也未升高至資深管理階層。

報導指出，還有其他消息人士表示，由於蘋果在協商中要求日產生產蘋果品牌的汽車，造成談判停擺，因為蘋果的要求相當於讓日產「降級」為蘋果的汽車組裝廠，即可能會淪為代工廠，不僅需要大量投資且低利潤，且不利於發展自有品牌，因此，許多車廠都表達不願意成為「汽車產業的鴻海」

針對此一問題，日產汽車營運長古普塔（Ashwani Gupta）則澄清，日產並未就合作造車問題，與蘋果進行談判，並稱日產的汽車能夠滿足客戶需求，該公司也絕不會改變製造汽車的方式，他說，我們的設計、開發和製造方式，未來將以汽車製造商和日產的形式持續下去。

不過，Gupta也提到，該公司願意探索與科技公司的合作關係，以適應向聯網汽車和自駕車的轉變，因此日產已開始和Gooogle等科技新創公司合作。他強調，我們必須了解誰最有能力配合客戶的需求，在這項前提下，日產可以和科技公司建立起合作夥伴的關係，但真正的合作，必須是服務來適應日產的產品，不是日產的產品去適應服務。

(中時新聞網)