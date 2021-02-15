復興部落民眾也在自家菜園賞起櫻花美景。（讀者提供／黃婉婷桃園傳真）

復興區公所為避免賞櫻人潮成為防疫破口，已在北橫公路22.8K處搭建量測體溫站，站在第一線保護民眾健康。（復興區公所提供／黃婉婷桃園傳真）

春天到來，桃園北橫櫻花季即將於17日開跑，自北橫公路開始沿線至拉拉山巴陵地區，整座山頭抹上新妝，整片八重櫻、山櫻花粉嫩綻放，讓拉拉山湧入追櫻人潮，警方除實施交通管制外，復興區公所也設置量測體溫站，確保遊客配戴口罩，避免開心出遊成為防疫破口。

每年1至3月為櫻花盛開季節，2月中下旬至3月中旬為櫻花盛開的最美時節，由桃紅色的山櫻花、八重櫻率先綻放，再由粉嫩的吉野櫻和昭和櫻接棒，花期約莫能持續1個月，市府風景管理處也特地在2日釋出賞櫻地圖，今年新增光華櫻花故事林道，合計有14個景點可去，民眾上山賞景時可有所依據。

由於北橫櫻花季與年節假期接近，風管處長廖育儀說，不少追櫻族早趁年前訂好民宿，吃完年夜飯就上山追櫻，為年節套上粉色濾鏡，目前中巴陵的櫻花步道、光華道路兩側與北橫公路沿線都有櫻花盛開，花況約2、3成左右，上巴陵恩愛農場也即將炸出一片粉紅。

隨著上山賞櫻人潮漸多，復興區公所憂心造成防疫破口，決議自昨日開始於上山必經的北橫公路22.8K處搭建量測體溫站，每天上午7時30分至下午2時30分，入山遊客須配合量測體溫、配戴口罩，倘若有民眾額溫高於37.5度，整車人員皆不得進入管制區域。

有鑑於恩愛農場、櫻花步道為賞櫻熱點，大溪警方呼籲遊客由桃116線往中心路進入農場時，應配合進、離場整點放行規範，減少車流回堵。倘若農場停車位額滿，須改至上巴陵停車場，至於前往其他民宿、露營區的旅客，須向拉拉山遊客中心取證後才能順利通行。

(中時 )