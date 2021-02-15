有位民眾誤將飲料打翻後，卻不做任何處置，任憑飲料就這樣流了好幾排，最後只能讓發現的高鐵乘務員親自跪下擦拭地面。（摘自爆怨公社）

雖然自2月1日起，因應疫情需求，台灣高鐵已實施全面禁止飲食，不過仍有乘客會攜帶飲料上車。帶飲料還好，近日有位民眾誤將飲料打翻後，卻不做任何處置，任憑飲料就這樣流了好幾排，最後只能讓發現的高鐵乘務員親自跪下擦拭地面。這讓一旁目睹的乘客氣炸痛批肇事者的裝死態度，「好意思嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，近日搭乘高鐵時，由於有人打翻飲料，沒有立刻做處置，讓飲料流到後面好幾排。直到乘務員發現後，才急忙前去擦拭處理，原PO表示，「若不是服務人員來擦拭處理，我們後排的都還沒發現⋯也太沒公德心了吧！飲料拿好很困難？」

原PO拍下乘務員跪著擦拭地面的身影後，同時也痛批肇事乘客，「讓服務人員跪著擦，好意思嗎你／妳？雖然那是他們的工作內容，但無法控制手的你/妳不覺得不好意思嗎？」最後她強調，手殘請看醫生。

文章一出，網友表示，「打翻飲料或任何東西，我都覺得不可恥，可恥的是沒有負責任的心，任由它流來流去，萬一導致其他人跌倒，誰負責！」、「做服務業的心真的很累，很多人都當作應該的，要有同理心啊…」。網友也分享，搭乘公共運輸時，發生類似打翻飲料的突發事件應對方法，「為了確保行徑間的安全，有事情請通知車廂內的服務人員」、「發生的當下可以先找個衛生紙或者紙巾之類，讓他別流到整個車廂，然後再請清潔服務人員幫忙處理後續」、

(中時新聞網)