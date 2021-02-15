一位男網友在PTT上曬出多張兒子不同時期的照片，但卻發現兒子的頭髮隨著年紀增長逐漸變淺，甚至五官深邃，有點混血兒的模樣，更直呼「是不是該找時間去驗DNA？」文發出後，引起網友議論。

一位男網友14日在批踢踢八卦板上發文，貼出一連串兒子自小到大的照片，並表示，兒子小時候稀疏的頭髮顏色烏黑，但慢慢長大後，髮色卻越來越淺，接近褐色，皮膚相當白皙，與普遍的亞洲人長相向去甚矣，讓原PO起了疑心，懷疑兒子並非親生的，更打趣地說「我是不是該找時間去驗DNA了？」

文章曝光網路後，不少鄉民紛紛在留言區調侃，「綠綠der」、「為什麼這篇字是綠色的？我手機壞了嗎？」、「你的帽子歪了，戴好」；也有網友認為，「隔代遺傳」、「祖先是荷蘭人，返祖現象，沒事兒」、「注意一下飲食均衡齁，我妹也是這樣，反正就欠什麼維生素之類」、「髮絲細本來就會淺，長大就會黑了」、「真的很像混血兒」。

事後原PO也再次回文，解釋家中其實有長得像外國人的先例，幼時外婆家曾有一位不喜出門的長輩，也是皮膚白皙，頭髮褐色，外觀相當的洋味；外婆的親戚也曾在婚後，生出一位髮色特別的小孩，但兩者經過DNA檢驗，全都是親生的。

原PO也提到，沒想到發了一篇文引起網友的廣大迴響，原PO老婆則是笑笑地將網友留言全都看完，但對於原PO未將兒子照片打馬賽克就發出，賞了一個巴掌，結尾則寫下「所以應該是家族有過洋人的DNA，出現返祖現象」。

(中時新聞網)