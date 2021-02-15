新北市長侯友宜今至鶯歌陶瓷博物館視察防疫工作，現場分送民眾陶瓷金元寶。（王揚傑攝）

春節期間新北市藝文場館照常開放，新北市長侯友宜今（15）日上午專程到鶯歌陶瓷博物館視察防疫情形，要求落實戴口罩、消毒、量體溫、實名制及參觀人數減半；由於大年初四是迎財神的日子，侯友宜現場分送陶瓷金元寶，遊客開心說是意外的驚喜，今年一定財源滾滾。

視察時由陶博館長吳秀慈親自向侯友宜說明防疫工作狀況，從入口處量測體溫、酒精消毒、實名登記等，到場館內觸控互動設施也備有酒精消毒，途中侯友宜見工作人員在替設備消毒，特別停下詢問多久消毒一次？同仁回答本是4小時，但已改為每2小時一次，侯點頭表達肯定。

適逢大年初四迎財神，陶博館準備陶瓷製的「陶喜金元寶」分送遊客，遊客從侯友宜手中接過金元寶，興奮說「我拿到市長送的金元寶了，真的太幸運了！」

侯友宜表示，鶯歌陶博館原有每天是4000人參觀，為了防疫限制一半人數，同時消毒是2個小時消毒一次，所有場館的參觀設施只要有觸摸的，一定用薄膜封起來，同時要配合消毒酒精清理手部，進門不但戴口罩、消毒、量體溫，也要採取實名制，希望把整個防疫做好。

吳秀慈指出，專人導覽服務以擴音機取代個人使用的子母機，避免接觸傳染，館內每日增加公共區域、密閉教室展演空間、電梯、廁所、設備等清潔，另針對觀眾經常接觸的範圍，加強消毒次數。

陶博館表示，春節防疫期間，陶博館推出「知能新北-數位陶瓷博物館」線上主題，包括「展示」、「典藏」、「學習」三大面向，內容有線上環景參觀、陶藝數位課程、電子刊物閱讀，讓民眾在防疫期間不受時空限制，盡情享受數位學習。

(中時 )