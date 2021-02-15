「雞排妹」鄭家純早前因自爆尾牙遭廠商老闆與金曲歌王翁立友性騷，在演藝圈掀起一陣波瀾。現在雞排妹也被起底昔日有意轉型當名嘴的事蹟，不僅想上劉寶傑主持的《關鍵時刻》，還不客氣地開嗆資深媒體人馬西平老了，直言：「你不覺得看關鍵時刻清一色男生，都一堆老頭子，很無聊嗎？」

雞排妹2012年憑著一支宣傳雞排店影片爆紅，踏入演藝圈，之後更因為在綜藝節目暢談時事，向媒體表示有意轉型當名嘴，也想上《關鍵時刻》挑戰馬西平。德明財經科技大學肄業的她，認為自己能為節目注入可愛、青春與性感，也自信雖然她僅高職畢業，文學造詣也不強，但能用老嫗能解的言語或文字，來告訴大家服貿是什麼？

馬西平認為雞排妹聰明口條又好。(本報系資料照)

後來馬西平在中天《新聞娛樂通》回憶這段往事，「雞排妹可不可能當名嘴呢？」他認為雞排妹有她的優勢，直言雞排妹自信、積極進取又聰明，口條也蠻好的。不過若要當名嘴，雞排妹則有兩個比較嚴重問題，第一名嘴需要上知天文、下知地理，書要多讀一點。

20210210 拍戲秘辛~回看!!!雞排妹之「有圖有真相」

那第二個問題呢？馬西平表示就是你的視野，看一個事情要多角度、多元分析。「我們上電視不是只講自己的感覺，你要從多重的視野幫觀眾去分析這事情的幕後、事情的來龍去脈，甚至於給觀眾一個深度與廣度，這個視野的培養不是一時一刻，像我做到報社的副總編輯都還在努力學習之中。」而馬西平一席話也被網友大讚真的把雞排妹看的很透徹！

(中時新聞網)