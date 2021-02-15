女星梁云菲昔日以「國光女神」封號爆紅，有火辣的身材和大方直率的談吐風格，私事被討論也從不扭捏，除了外型最常被提起的就是曾和男星金剛的一段情；目前梁云菲已有穩定交往的攝影師男友，近日她更大方曝光兩人合體在床上的畫面，甜蜜地稱呼男友是「寵物」，閃瞎一票網友。

梁云菲近期積極經營自己的YouTube頻道，認真當起YouTuber，昨（14）日趁情人節時分享一段到恆春潛水的影片，主要公開和攝影師男友交往超過3個月，兩人在鏡頭前大方合體，臉貼臉或是手牽手等親密互動；畫面中梁云菲打趣地說，「紀念一下，快要三個月了還沒分手」，男友也只是靦腆地笑了笑。

近日梁云菲大方曝光兩人合體在床上的畫面，更甜蜜地稱呼男友是「寵物」，閃瞎一票網友。(圖/ 摘自梁云菲YouTube)

梁云菲還忍不住直呼對方是「寵物」，看得出兩人沉浸在幸福的愛河。(圖/ 摘自梁云菲YouTube)

還有一段兩人早上剛起床的畫面，她和男友躺在雙人床，甜蜜地笑著，梁云菲還忍不住直呼對方是「寵物」，看得出兩人沉浸在幸福的愛河；後來兩人就在屏東觀光，不少人從影片中看到梁云菲男友如此溫柔，她能找到對她好的另一半都替她開心。

粉絲也在底下留言祝福，「半個小時影片，我都是笑著看的，看到妳幸福快樂的笑容，都特別替妳開心」、「真的超棒，NaNa幸福」、「感覺很會逗妳笑，是個開心果，要幸福喔」、「幸福的娜娜」。

梁云菲在2014年加入綜藝節目《國光幫幫忙》，成為「國光女神」，也因好身材累積不少人氣；在2016年時，有粉絲在她許多性感照中，發現她的胸部豐滿到會積水，引起高度討論，再度爆紅。

(中時新聞網)