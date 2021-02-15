航空站今啟動聯合候補單一窗口櫃台，但候補旅客人數甚少，不見往年人擠人的熱況。（金門航空站提供）

春節連假進入尾聲，金門航空站大年初四送走約6300名旅客，聯合候補單一窗口櫃台今天也啟動運作，但候補旅客人數甚少，不見往年人擠人的熱況，整體疏運作業十分順利。

金門航空站主任洪念慈說明，今天啟動的聯合候補單一窗口服務，上午06：30起開放旅客登記候補，至07：00左右才有第1位旅客登記候補，較往年晚約半個小時，且直至07：30登記候補旅客尚不到10人，較往年動輒百餘人相去甚遠。

金門航空站表示，今、明2天是春運回程高峰，今天共提供單向51架次航班，其中ERJ機型以上大飛機共有27架次，單向共提供6462個座位，截至下午17：00，各航線航班疏運順利，除少部分航班客滿外，大部分航班在候補後仍有零星空位，預估今天全天離站載客率約98％，載運離站旅客約6300多人次。候補旅客均能候補上機，順利返回台灣。

因應新冠肺炎疫情，金門航空站除加強航站環境設施消毒作業外，也提醒旅客進入航站內應配戴口罩及遵守交通新春防疫措施，保護自己也保護別人，大家過一個健康平安年。

(中時 )