日本福島縣外海13日晚間11點多發生規模7.1強震，讓當時在熱門社交軟體Clubhouse即時語聊中的諸藝人，紛紛轉為地震話題，而其中唯有小室哲哉與ASKA兩流行音樂巨匠老神在在，震後持續深夜對談，小室哲哉頻頻丟哽，顯出健談爽朗的一面。

這次對談由小室的音樂弟子開設，讓幾乎不曾在電視上有類似交流的小室與ASKA，能藉由Clubhouse針對「曾經創作過的名曲」交流，對兩人與對聽眾來說都是千載難逢。

SNS、社群軟體示意圖。（溫博鈞攝）

小室哲哉是日本傳奇音樂教父，2017年曾來台參加「ASIA FASHION AWARD」，他緊抓流行，很早就開始經營IG，Clubhouse他也第一時間加入，不僅發揮他最擅長的鋼琴彈奏，在Clubhouse舉行演奏會，也積極和音樂人交流。雙人組前「恰克與飛鳥」成員ASKA在2019年6月曾來台開唱，票房成績亮眼，Clubhouse也讓他多了與同業、粉絲的交流場域。

小室哲哉與ASKA也頗為重視這個機會，抓緊每一個環節討論音樂，言語中頻繁出現大量樂理專有名詞，以及自身的作曲哲學，其中小室哲哉鋼琴彈奏了一小段後，ASKA先是分析了小室作曲的結構的獨特性，連小室聽了都嘖嘖稱奇。小室的弟子說：「ASKA本身更是厲害，在分析小室老師的不只是物理上的音樂結構，連小室老師作品在當中文學性的成分都深讀透徹。」

小室哲哉則主動爆料，自己在作曲上受過ASKA的影響，他表示：「ASKA在唱〈YAH YAH YAH〉之前，日本沒有像〈YAH YAH YAH〉整個副歌只唱『呀呀呀』的，我才領悟原來光是唱『呀呀呀』就可以了啊！」其後，小室創作了唱跳團「TRF」的經典舞曲〈Survunal Dance〉中副歌即從頭至尾「YEH YEH YEH YEH YEH YEH wow wow wow wow」，小室說：「ASKA已有『呀呀呀』，我就刻意調整成『耶耶耶』」主持人直呼「原來如此！能聽到老師口中說出太難得了！」

(中時 )