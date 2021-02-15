拜登政府日前成立「中國任務小組」(China Task Force)，以因應北京帶來的各項挑戰。「Breaking Defense」報導，負責該小組的國防部長顧問瑞特納(Ely Ratner)表示，新成立的「中國任務小組」將延續五角大廈已進行的任務，徹查國防產業鏈，揪出產業鏈中北京透過資金與援助而形成的潛在後門。

瑞特納強調，「在美國與中國大陸的關係中，科技競爭的重要性明顯地與日俱增」。因此，找出北京在整條產業鏈上的潛在後門，已成為拜登政府的優先事項。

任務小組無意翻轉前朝政策，而是聚焦在科技議題上。多年來五角大廈持續嘗試，將國防產業供應鏈上北京資金形成的後門予以剷除。瑞特納表示，「我們將徹查國防部並找出最大挑戰，並尋找是否有讓部長級官員與高層更深入其中的機會」。

報導分析，自川普政府起，五角大廈便試圖將軍中來自大陸的硬體加以淘汰，特別是小型無人機與其他利基技術(niche technology)。時至拜登時期，相關努力只有倍增之勢，而無減緩之跡。

瑞特納指出，許多與科技相關的議題，往往與國防安全、創新、供應鏈、科技保護等議題相關。五角大廈正全力動員與組織，以因應此一問題引起的跨部會需求。

國防部內部已持續進行相關工作，目前最明顯的成果當屬「信賴市場」計畫。該計畫開始於2020年12月，由川普時期主管五角大廈武獲與維持的次長羅德負責。該計畫將小型美國科技企業，與資金來源已經審查且確認安全的大型國防承包商、創投企業加以媒合。隨著川普下台，目前由康明茲(Stacy Cummings)暫代羅德的職務。

事實上，2020年對五角大廈而言，無疑是心驚膽跳的一年。由於新冠肺炎大流行，國防部一直擔憂產業供應鏈斷鏈，以及經濟衰退造成電子企業尋求新資金，從而讓大陸有機可趁。特別是微電子市場，約75%的生產基地由大陸企業掌控，更有高達98%的包裝在亞洲進行。

2020年9月，羅德便警告「儘管美國仍持續維持微電子研發的領先地位，卻缺乏製造、包裝與測試能力。這導致就業機會的流失，經濟無法成長，以及無法滿足國防部需求。五角大廈正努力制定「微電子戰略」，透過公共與私人夥伴進而重建美國微電子製造與測試產業。

川普時期的努力，新政府已繼承並更加關注大陸的相關企圖。拜登日前首次與中共領導人習進平通話。隨後聲明中，強調拜登對「北京強制而不公平的經濟行動，表達根本性的關心」；與此同時，拜登還提到人權議題與「維持印度太平洋區域的自由開放」。拜登本人則在推特上表示，「我告訴他當北京造福美國民眾時，我會和他一同合作」。

(中時新聞網)