信實集團董事長陸耀祖今天清晨去世，享壽66歲，預計最快本周內會召開董事會選出新任董事長。據了解，原本過年期間董事長陸耀祖身體便有不適，經至醫院治療後仍未恢復，原本打算在新年過後，再進一歩治療，卻沒想到昨晚上病情惡化不治。

信實集團董事長陸耀祖在選擇創業時，堅持「要做就要做最好！」，把這看似簡單的工作做到世界級的水準，讓桃園等國際航空站、全球知名的新竹科學園區、全球連鎖賣場等都認同，成為台灣第一把交椅。

信實集團由專業經營團隊成員於2007年8月成立，結合台灣及上海之服務科學園區、大賣場、商辦大樓、各級學校、高爾夫球場、別墅豪宅住宅區、政府單位成功經驗，以現代化、科學化、規範化及人性化管理方式精心經營。

該集團營運近十四年光景，從最初的十二人、一路成長到近四千多人的規模，並以獨樹一幟的走動式管理及標準化作業，成功地在台灣物業管理、清潔保全業市場，建立出第一品牌的口碑。信實的品質、有口皆碑，不僅僅只有機場、高鐵、台鐵、醫院，涵蓋範圍廣泛還包含有港口、科學園區、學校、政府機構等等的重要門面，從北到南皆可看到。

(中時新聞網)