(20：00更新)春節國道北返車潮湧現，交通部高速公路局表示，國道5號最塞，預估將一路塞到明天(初五)凌晨3時，國5宜蘭到頭城路段今天一度出現「紫爆」，時速不到19公里，讓用路人一片哀號：「上不去」。高公局預估，大年初五仍有3地雷路段比較塞，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、國5北向宜蘭-坪林等路段，建議用路人提早出門。

高速公路1968網站，國5北上最新即時路況顯示，國5北上主線雪隧回堵4.5公里，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳等入口排隊0.5公里至1.5公里不等，時速不到40公里，宜蘭到頭城一度出現「紫爆」，時速不到19公里，還有用路人反映，若從宜蘭上國道，在市區就要先塞1.5個小時。

國道經過大年初三的「北高10小時」大塞車後，今天恐怕更塞，尤其北上路段，高公局表示，國5北返車潮持續擁塞，預計要到深夜9時以後，甚至到16日(初五)凌晨3時才會紓解。

根據高速公路1968網站晚間最新即時路況顯示，國1北向「西螺-埔鹽系統」、「南屯-后里」、「銅鑼-頭屋」、「新竹系統-湖口」；國3北向「竹山-中興」、「草屯-霧峰」、「沙鹿-大甲」、「大山-香山」、「關西-大溪」；國5北向「宜蘭至坪林」；國6「舊正-霧峰系統」等路段車多，建議北返可改走台61線西濱快速公路。

即時路況指出，最擁塞的國5部分，礁溪轉運站經國5至南港系統約需84分鐘，宜蘭河橋頭經國5至南港系統約106分鐘，羅東傳藝路口經國5至南港系統96分鐘，蘇澳海山西路（宜蘭餅發明館）經國5至南港系統123分鐘，礁溪轉運站經台9至坪林走國5到南港系統85分鐘，礁溪轉運站經台9線至新店青潭約需90分鐘。

大年初五，年假最後一天，仍有一波北返車潮，高公局預估，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、國5北向宜蘭-坪林等路段比較壅塞，建議用路人提早出門。

(中時新聞網)