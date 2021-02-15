日前民眾向警方報案稱有1名女子身著短袖短褲，在台中市西屯區中清路上遊走，當時正值下班時段，車流量非常大，而且看到她已經在店家前來來回回，先帶她進入店內提供外套給予保暖，準備點心給她吃，但與該名女子攀談，女子都不回應，無計可施之下便報警求助。

警察局第六分局西屯派出所巡佐陳憲樂、警員陳冠佑，抵達後，向女子詢問相關年籍資料，女子對於陌生人感到不安。員警利用警用電腦人臉辨識系統，才終於得知27歲陳姓女子身分，於是將陳女帶回派出所休息，並連繫家屬。

等待家屬過程中，陳女突說出：「警察伯伯我想回家」，員警耐心地持續與其聊天，並自掏腰包購買便當讓她果腹，陳女情緒才慢慢緩和下來。

家屬到達後告訴警方，平常工作繁忙沒辦法時刻照顧，這次還好有警方幫忙，讓其能順利返家團圓。

警方表示，春節期間員警執行加強重要節日安全維護工作，會加強警民合作，歡喜過年。

(中時 )