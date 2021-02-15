趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

國民黨立委蔣萬安13日在政論節目中表態，願意代表國民黨參選2022年台北市長選舉。但是根據《聲量看政治》粉專的分析，國民黨2月13日至14日兩天新聞聲量，蔣萬安以24.27%落後中廣董事長趙少康的28.09%與國民黨主席江啟臣的28.05%。

根據臉書粉專《聲量看政治》資料顯示，2月14日當日，尚有趙少康、江啟臣與前總統馬英九於三重先嗇宮合體營造藍營團結，馬英九拋出大陸疫苗話題，與民進黨立委、衛福部長陳時中壁壘分明。因此2月13日至14日這兩天的國民黨新聞聲量中，聲量最高的仍是趙少康與江啟臣，分別佔28.09%與28.05%；而正式表態宣布參選的蔣萬安為24.27%，僅佔第三名。馬英九拋出中國疫苗議題，以12.18%聲量佔第四名12.18%，為蔣萬安的一半；韓國瑜則為5.12%，列藍營第五。

該粉專分析指出，這顯示媒體與網友的討論，以及國民黨本身，焦點仍在黨主席選舉。且蔣萬安有意參選北市一事，早在各方預料之中，毫無意外與懸念，因此掀起的話題與聲量未能特別反應出來。

另外，疫情指揮中心記者會上，衛福部長陳時中對蔣萬安的回應「祝他心想事成」，也引發不小迴響與聲量。

網友認為，「蔣萬安的確是藍營最有機會的，民進黨要拿下台北還是有點難度。」、「不是表態過了嗎？蔣萬安本身沒什麼戰力，最大優勢依然是國民黨的60年統治基礎和媒體吹捧的老路，但是紅利已被馬英九消耗不少。問題是出在民進黨在台北市長期缺乏有號召力的人選，自陳水扁以後就一直缺貨，小英又去選新北和總統，2014綠好不容易成為勝選的一方卻又所託非人，目前陳時中是最夠力的人選，只要阿中拿到提名，勝算很大。」

【蔣萬安表態參選意料之中 聲量僅國民黨第三】 資料來源：https://reurl.cc/V3RdKZ 國民黨立委蔣萬安13日大年初二晚上，於政論節目終於正式表態，願意承擔責任代表中國國民黨... 由聲量看政治發佈於 2021年2月14日 星期日

(中時新聞網)