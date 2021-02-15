在數家媒體報導中國拒絕提供新冠早期感染者資訊後，有2名世界衛生組織(WHO)專家反駁相關報導內容，指稱媒體報導斷章取義。其中一位專家彼得．德薩克再次接受《紐約時報》專訪強調，這次WHO專家團調查很順利，取得的訊息非常有用。WHO專家團與中方專家有個共識，即新冠病毒是通過馴養野生動物進入武漢，造成武漢疫情爆發。

世衛組織專家德薩克向《紐約時報》表示，這次出訪武漢的行程很艱難，也很緊張，內心更是激動。他在武漢感受到疫情給當地人帶來的創傷，封城76天，有人死在自己家裡都沒人知道，當許多人指責武漢並稱武漢病毒或中國病毒時，武漢人覺得憤怒與悲傷。

上周《紐約時報》與《華爾街日報》曾報導，這次前往武漢的世衛專家表示，中國拒絕交出新冠原始案例的資料，但德薩克與另一位丹麥籍專家費雪（Thea Fischer）都在推特上發文駁斥相關報導是「斷章取義」。

This was NOT my experience on @WHO mission. As lead of animal/environment working group I found trust & openness w/ my China counterparts. We DID get access to critical new data throughout. We DID increase our understanding of likely spillover pathways. https://t.co/gwGnm9pnGj — Peter Daszak (@PeterDaszak) February 13, 2021

對此德薩克表示，此行調查順利，雖然不確定WHO專家團隊是否為第一批視察華南海鮮市場的外國人，但他相信，疫情爆發至今，視察該市場的只有中國疾控中心的調查人員。

大陸專家與世衛專家在考察的最後一天獲得了共識，雙方都同意最可能的傳染途徑是透過受馴養的野生動物進入武漢。接下來必須到提供華南市場攤販動物的農場進行調查，並在周圍環境進行病毒檢測。（圖／CGTN畫面截圖）

他說，專家團隊也與治療第一批新冠患者武漢醫生見面，並接觸到國際社會從未接觸過的資料，當專家追問疫情初期資訊時，大陸專家馬上行動，數天內就做好分析與世衛專家分享。這些資訊非常有用，而且當時也真的不能說太多，為防止調查時程遭破壞，也儘量不透露任何相關資訊。

德薩克表示，專家們在武漢取得了大陸科學家在華南海鮮市場取得500個樣本分析，讓專家們「大開眼界」。其中有900份採樣，還研究了市場的污水系統與通風系統，捕捉了蝙蝠，還有貓丶老鼠丶黃鼠狼與蛇來做採樣。大陸專家取得的第一個線索是，新冠病毒可能是透過與獾相關的動物在別處被蝙蝠感染後，再帶到華南海鮮市場。

他說，市場有10個賣野生動物的攤位，動物來自雲南丶廣東與廣西。大陸專家在雲南的蝙蝠身上找到與新冠病毒最接近的病毒，在廣東跟廣西的穿山甲身上也找到與新冠病毒類似的病毒。但是華南市場的動物採樣卻是呈陰性結果，現在無法確定市場關閉前是否還有販賣其他動物，這兩個線索非常關鍵。

德薩克指出，目前要認定病毒如何傳給人類還言之過早，因為專家們也不確定華南市場是否販賣狸貓，也不知道大陸的水貂養殖場的感染情況。但在所有可能的傳染途徑中，專家們認為新冠病毒應該是源自於東南亞或中國南方的蝙蝠，並透過蝙蝠傳入中國境內的馴養野生動物養殖場。

他強調，大陸專家與世衛專家在考察的最後一天獲得了共識，雙方都同意最可能的傳染途徑是透過受馴養的野生動物進入武漢。接下來必須到提供華南市場攤販動物的農場進行調查，並在周圍環境進行病毒檢測。

達薩克表示，世衛專家還會繼續找尋武漢當地的早期感染者與疫情爆發初期的感染群體，甚至在血庫中找相關的血清。不過這些調查事項被中國視為敏感的事，所以可能需要透過外交介入來推動這方面的調查。

(中時新聞網)