春節期間，台中市警方為了讓民眾能安心過好年，除了加強維護治安、交通順暢外，為民服務工作也不打烊，中市警第六分局市政派出所員警有感年節將近，為了讓獨居長者及弱勢家庭也能感受過年的氣氛，特別由所長李國彰與里長及分局志工團隊，將物資運送至弱勢民眾家中，讓民眾能在歲末寒冬中，感受到溫暖的心意，與社會大眾的愛心。

所長李國彰表示，此次年節慰問，透過與潮洋里里長陳素貞合作，整合一些弱勢家庭所需之白米等物資，有效的送達獨居的長者，或是行動不便的民眾家中，並期望透過年節期間的拜訪慰問，更能了解這些弱勢家庭及獨居長者的生活實際需求，並讓其感受過年的暖心氣氛，讓他們能夠安心過年。

警方表示，110年加強重要節日安全維護工作自2月3日起至2月17日，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作核心主軸，員警會加強維護治、交安，民眾安心過好年。

(中時 )