「我要領80萬元！」6旬婦人至郵局欲提款，行員發現其神情慌張，言談間支吾其詞，不說明為何提領鉅款，直到員警到場耐心說明下，66歲侯姓婦人才發現這是「假檢警真詐財」手法，頻向員警及郵局行員道謝，保住退休金。

台中市警第六分局何安派出所警員楊建龍、蔡岦承，獲報於青海路上某間郵局，有位婦人欲臨櫃提領80萬元，疑似遭到詐騙。

員警前往關懷，侯姓婦人表示接獲一通不明來電，告知其證件被盜用，其中一組手機門號有1萬2,000多元的電話費未繳，涉入一起重大毒品案件，若不繳交80萬元現金，將凍結侯婦所有銀行帳戶。

侯婦原欲向其當警察的親戚求證，詐騙集團以「偵查不公開」為由，告知侯婦如果外洩相關訊息將會加重其刑。

侯婦聽聞嚇得面容失色，趕緊至郵局提領80萬元，幸行員察覺有異，並請警方到場協助，在員警耐心的說明下，侯婦才猛然驚醒發覺受騙。

警方呼籲，民眾多加注意防搶、防竊、防詐騙，110年加強重要節日安全維護工作期間，警方將結合協勤民力，透過警民合作，為民守住荷包，讓民眾安心歡喜過新年。

(中時 )