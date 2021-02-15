最新輿情民調顯示，柯文哲的網路討論度在10號當天達到高峰，農曆除夕後走勢下滑。

資深媒體人趙少康日前宣布參選2024總統，外界認為將成為台北市長柯文哲最大的勁敵。而最新輿情民調顯示，柯文哲的網路討論度在10號當天達到高峰，農曆除夕後呈現下滑走勢，臉書粉專「聲量看政治」用時事梗直言，「阿北！初四了」。

柯文哲10日出席活動被媒體問到，趙少康民調和好感度目前較低，未來會不會逆勢成長，柯表示，「這就和股票一樣，起起落落，就努力做，想那麼多幹嗎？」。

至於過年前民眾黨又被踢爆寄生國會，車位超停，身兼黨主席的柯文哲說，既然被高度關注，他會要求同仁注意。

值得注意的是，新年期間疫情仍持續危害台灣，柯文哲10日接受中天網路政論節目「大新聞大爆卦」專訪，被問到台灣何時有疫苗施打時直言，美國先打完才會給台灣，這就是「國際現實」；疫苗是否會成為執政黨的政治壓力？柯語帶嘲諷說，「不用擔心，民進黨轉移焦點能力強」。

柯文哲說，目前台灣疫情狀況穩定，沒有疫苗撐半年也可以，但國人會不高興，因為其他國家都打了；柯還指出，從目前國際上施打的情況來看，美國有3億人口，才施打8％，還有歐盟的狀況也一樣，就是「日頭赤焰焰、隨人顧性命」，美國一定是自己打完，才會給台灣打。

「聲量看政治」大年初四（15日）貼出一張「網路聲量討論」圖表，圖表顯示出柯文哲在2月8號和10號出現劇烈起伏，11號小年夜之後即呈現直線下滑。粉專對此表示：「阿北，初四了。wake up ！阿北幕僚團隊辛苦了」。

網友也在貼文下方留言「阿貝，初四了！」、「阿北沒有輸」

(中時新聞網)