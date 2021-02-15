13日埔里當街槍擊案，釀成1人死亡。15日晚間被害家屬氣憤難平，前往王姓兇嫌魚池老家撒冥紙、砸雞蛋，現場一片凌亂。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

13日年初二本是家人團聚的日子，然而在埔里街頭卻不平靜，北平街口發生槍擊案，劉姓男子左胸中彈不治死亡，2名王姓嫌犯還當場拿走劉男身上的15萬，13日晚上埔里警將嫌犯逮捕歸案。15日晚間家屬氣憤難平，前往兇嫌魚池老家撒冥紙、砸雞蛋，表示兇嫌行為太可惡，希望能被判死刑。

據了解，15日劉男家屬氣不過，傍晚6點左右，拿著冥紙、雞蛋到2位王嫌的魚池鄉老家，要求家屬出面道歉，現場沒有家人出現，因此眾人向圍牆內撒冥紙、砸雞蛋，導致現場滿地的冥紙及破蛋殼。

死者女兒15日氣憤表示，他們連父親最後一面都沒見到，兇嫌害他們家過年家破人亡，要讓對方知道他們的痛苦。因此有這樣的行為。

還原槍案現場，60歲劉姓被害人遭子彈擊重左胸，當場還有呼吸，但送醫急救後OHCA，在13日傍晚宣告不治死亡。檢方14日上午相驗劉男遺體後，決定擇日進行解剖，遺體先送往南投殯儀館存放。

案發後警方迅速鎖定王姓兄弟檔涉嫌重大，2人當時共乘白色轎車逃逸，經全面動員追緝，4小時內將兩兄弟檔查緝到案。據了解，此案為金錢糾紛引起，2位王姓嫌犯依強盜、殺人及違反槍砲條例等罪，訊後移送南投地檢署偵辦，法官15日凌晨裁定2人均收押。。

(中時 )