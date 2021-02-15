迎接新年除舊佈新，大掃除時常發現塵封已久的驚人收藏。一位網友昨（14）日在臉書分享，朋友大掃除時，意外清理出已故長輩收藏的舊台幣，照片中一字排開一共五種面額，鈔票不僅連號，且每種類都厚厚一疊，讓他好奇發文，「這些單兵該如何處置」，在網路掀起熱議。

一位網友14日在臉書社團《爆廢1公社》發文，內文指出，「朋友家大掃除掃出長輩的私房錢」，並發出一張照片，透過圖片可見，茶几上擺著6大疊厚厚的舊式台幣紙鈔，一共5種面額，包括綠色的壹佰圓、紅色的伍佰圓、深藍色的壹仟元等。

此外鈔票保存相當完好，外觀不見使用痕跡，鈔票更是連號；原PO還透露，這些紙鈔為已故的長輩所留下來的私房錢，因此不曉得該如何處置舊鈔。

文章僅發布不到2日，就吸引逾1.4萬位網友留下表情貼，不少網友被海量的舊鈔收藏震懾不已，直呼若原PO拿去兌現，肯定發大財，「古董，可拿去鑑定評估，或許可以翻倍賣出」、「連號超值錢」；也有想收藏的網友在留言區蠢蠢欲動，要求原PO趕緊「出價」。

也有內行人指出，鈔票右下方的英文字母ABCD也成為鈔票價值的決定標準，「要有等級A比較有價值，一張可賣到100至1000倍」；也有人指出，若千圓鈔票有特殊號碼，可以有機會翻N倍。

據悉，現存舊版台幣可以前往臺灣銀行以1:1方式兌換成新台幣，但市場上有不少舊鈔收藏家，依鈔票的新舊與稀有程度，決定收購價格，行情均比銀行提供的還要好，不少民眾也會選擇找上專業收藏家兌現，但若選擇私下交易，都須小心詐騙。

(中時新聞網)