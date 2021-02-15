距離第32屆2020東京奧運倒數不到200天，為爭取我國2020東京奧運最大量參賽資格人數，教育部體育署自2018雅加達亞運結束後，隨即輔導國家運動訓練中心及各單項協（總）會辦理培訓參賽事宜，目前有田徑等18個運動種類分別進駐國訓中心及公西靶場等地積極培訓中，並全力協助選手專心備戰及參賽。

體育署表示，備戰今年東京奧運且配合中央防疫政策，培訓期間因適逢農曆新年，國訓中心訂於2月10日中午後開始放假，讓選手教練短暫返鄉與家人團聚，歡度春節假期，並於2月15日中午前返回中心報到，當天下午開始恢復練習，持續備戰奧運，為參加今年度各種國際賽事爭取奧運參賽資格而努力；體育署對於教練及選手犧牲春節假期，積極備戰提升自我競技實力態度表達肯定，同時也感謝國訓中心員工與後勤支援人員在春節期間的提早開工並即時協助。

東京奧運將2021年7月23日至8月8日於日本東京舉行，預計舉辦水上運動（跳水、馬拉松長泳、游泳、水上芭蕾、水球）、射箭、田徑、羽球、籃球（3x3、5x5）、拳擊、輕艇（靜水、激流）、自由車（場地賽、公路賽、山地賽、小輪車BMX）、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操（競技、韻律、彈翻床）、手球、曲棍球、柔道、現代五項運動、划船、橄欖球、帆船、射擊、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球（室內、沙灘）、舉重、角力、棒壘球、空手道（型、對打）、滑板、運動攀登、衝浪等33種運動競賽。

體育署補充，在春節期間偕同國訓中心及各單項協（總）會隨時提供後勤支援、做好防疫措施與各項行政作業協助，搭建最堅強的後盾，期勉教練及選手務必以最佳身心狀態備戰奧運，以便接下來參賽國際賽事，實現自我，再為我國爭取奧運參賽資格，全力於2020東京奧運殿堂突破自我，為國家爭取最高榮耀。

奧運舉重選手備戰情形。（國訓中心提供）

奧運田徑選手備戰情形。（國訓中心提供）

奧運柔道選手備戰情形。（國訓中心提供）

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