紅極一時的大陸女星范冰冰，2018年因捲入陰陽合同逃稅案，慘遭大陸當局重罰40億台幣天價罰款，連如日中天的演藝事業也一夕崩盤，還被點名為劣跡藝人，復出之日遙遙無期。近日更有粉絲曝光她過年近況，只見現年39歲的范冰冰，整個人明顯瘦了一大圈，獨自逛著商場，卻沒被半個人認出。

范冰冰粉絲日前在網上曝光了女神大年初二的街拍照。照片中范冰冰一頭長髮披肩，打扮休閒在商場逛街，身上西裝外套與牛仔褲看起來超鬆垮，整個人瘦到連衣服都快撐不起來。

范冰冰初二現身逛商場，整個人明顯消瘦。(取自范冰冰吧微博)

不知道是妝容變化還是美顏軟體的關係，范冰冰的臉也似乎變得有些不同，連脫下口罩的時候，也沒被路人認出，讓大陸網友紛紛留言驚呼「圖三怎麼換了張網紅臉，太嚇人了」、「不知道是哪裡和以前不一樣了，反正就是很不一樣」、「這是山寨范冰冰吧」、「這是誰拍的，我保證部打死他」。

范冰冰脫下口罩也沒人認出。(取自范冰冰吧微博)

范冰冰當年因演出電視劇《還珠格格》金鎖一角走紅，自此她星運大開，2003年以電影《手機》拿下大陸百花影后，2006年更藉《心中有鬼》獲封金馬女配角，接著更多次登上坎城紅毯，以青花瓷、龍袍等各式元素的禮服打扮，驚豔外媒。未料她卻在2018年捲入陰陽合同逃稅案，演藝事業自此崩盤，至今還在等待復出之日到來。

(中時新聞網)