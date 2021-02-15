羅時豐進市場買海鮮！遇調皮嬤玩「象牙蚌」超害羞！

因為疫情影響許多明星藝人無法有公開的演出活動，紛紛轉行當YouTuber且經營得有聲有色，金曲歌王羅時豐也推出自己的YouTube頻道和粉絲們互動，進市場購買海鮮的他和調皮阿嬤大玩「象牙蚌」，畫面播出後笑翻不少網友。

富基漁港是北海岸著名的海鮮產地，新鮮漁獲應有盡有，為了推動漁港轉型，新北市也在漁港旁舉辦許多季節性活動讓遊客感受觀光旅遊的樂趣。來到富基漁港的羅時豐不只受到許多婆婆媽媽的喜愛，就連販售海鮮的叔叔阿姨都不時送出一點心意，讓他直呼「我們不是貪便宜」、「人家要送我們也沒辦法」。

網友暱稱「姑丈」的羅時豐逛市場被賣象拔蚌的阿嬤調戲

當中販售象牙蚌的阿嬤，更是讓羅時豐一時之間招架不住，阿嬤拿起象牙蚌對著他開玩笑展現一場「華麗水舞秀」，站在一旁的人群笑到無法自拔，羅時豐也不禁大笑說「你這麼羞羞臉」。而阿嬤也透露自己其實已經七十歲，老公十幾年前就離開了，所以是一個人在經營五十年的老店工作，樂觀地態度讓羅時豐感嘆「人生七十才開始，歡喜就好」，接著問到以前是否都有聽羅時豐的歌，阿嬤立刻將象牙蚌作為麥克風，要羅時豐高歌一曲，畫面十分逗趣且溫馨。

最後羅時豐也送上自己的CD並在阿嬤帽子上簽名，從頭到尾都讓阿嬤笑得合不攏嘴！影片曝光後網友皆留言「象牙蚌阿姨最好笑」、「菜市場已征服換魚市場」、「已經在期待下集」。

羅時豐好人緣處處都有老闆或老闆娘送東西

(中時新聞網)