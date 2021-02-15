在沖繩縣名護市春訓的北海道日本火腿鬥士隊，今（15）日下午15時15分由監督（總教練）栗山英樹正式宣布，球季開幕戰的先發投手是27歲的上沢直之；由於他的背號是15號，因此特別選在這個時間點正式對外發表。其實上沢在2月6日就接到栗山的通知，要他準備在開幕戰掛帥先發，2月6日是上沢的生日。

上沢直之2014年升上一軍，7年來累計41勝38敗1中繼、自責分率3.31。表現最好的一年是2018年，戰績11勝6敗、自責分率3.16，並於次年（2019年）首次成為開幕戰先發投手，今年則是第2次擔當此重任。

值得一提的是，3月26日是在樂天金鷲隊主場比賽，對方應該會派上旅美歸來的「神之子」田中將大先發；對於上沢直之而言，將是一場非常難得的對陣，但也很不容易拿下勝投。

上沢直之在2019年開幕戰先發，球季中因強襲球擊中左膝導致骨折，賽季提前報銷，留下5勝3敗、自責分率3.15的成績。去年6月底復出，最後則以8勝6敗、自責分率3.06作收。在有原航平使用入札制度，成功轉戰美職遊騎兵隊後，上沢就成了今年開幕戰先發的不二人選。

事實上，在栗山英樹監督執教的這些年裡，每次宣布開幕戰先發都會配合投手的生日、背號；不只上沢直之，前幾年的大谷翔平、有原航平莫不如此，可見栗山很喜歡玩這一套。

(中時 )