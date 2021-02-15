台彩15日晚間開出威力彩第110013期，第一區中獎號碼為2、12、13、16、22、32，第二區中獎號碼為07。

110000018期大樂透，獎號分別為4、8、10、18、33、40，特別號02。

加開春節大紅包9個號碼分別為2、7、20、28、29、33、34、35、43，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。春節大紅包從2月9日起到14日，活動迄今開出組數為201組，還有159組百萬大獎待送出。

新的一年為金牛年，台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自2月9日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能，玩創史上連續開獎天數最長的紀錄。

此外，台彩也加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

一切訊息請依照台彩網站公布為準。

(中時新聞網)