包不完的水餃皮製作沙琪瑪 古早味零嘴食材超天然

每逢過節大多數家庭都會準備水餃象徵招財進寶，然而每次包完水餃，多餘的水餃皮都會不知道該如何處理，但其實水餃皮可以運用在許多料理中。近日YouTube頻道「愛珠私房菜」就分享了一部使用水餃皮製作沙琪瑪的影片，教大家如何運用冰箱裡的食材，製作一道簡單的甜點，有網友實際製作後留言大讚「也太好吃了吧」。

準備食材為用不完的水餃皮大約600克，水80毫升、奶油40公克、白糖150公克、麥芽糖250公克及少許的鹽。愛珠表示，沙琪瑪的口味可以自己做選擇，想要加入葡萄乾、白芝麻或是堅果都可以。

水餃皮切丁炸好就跟沙琪瑪的基底餅乾口感相似

開始製作前可以先開火熱油鍋，接著就可以將水餃皮切成小塊。水餃皮切完後要記得剝開，盡量避免水餃皮全部黏在一起，下鍋前可以先放入一些水餃皮，若水餃皮馬上浮起來代表油鍋已經熱了，就可以將切好的水餃皮慢慢放入，待水餃皮炸至金黃酥脆再撈起，並放置一旁滴油。

接著另起一鍋，開小火後加入水、白糖、少許的鹽，之後再加入麥芽糖及奶油，攪拌均勻待奶油融化後就可以起鍋，並將其倒入水餃皮中拌勻，期間可加入葡萄乾、白芝麻等食材，最後將攪拌好的水餃皮裝入保鮮盒中就大功告成了。愛珠也提醒，若要避免器具沾黏麥芽糖，可以在使用各式器具前先抹上一層薄薄的油；另外，最後一個步驟一定要壓得夠扎實，且要等待其冷卻後才能脫模切塊，沙琪瑪才不容易散開。

廚師愛珠提醒要壓緊到時候才方便切塊

(中時新聞網)