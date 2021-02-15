春節返鄉車潮。目前新竹系統-新竹北向路段呈現「紫爆」狀態，時速僅19公里。(摘自高公局1968)

春節返鄉車潮。國5北上最新即時路況顯示，國5北上主線雪隧回堵4.5公里，時速不到40公里。(摘自高公局1968)

來到大年初四，今天（15日）是春節連假倒數第二天，自傍晚起，高速公路竹見湧現出北上車潮。根據高公局即時路況顯示，國1新竹-竹北一度呈現「紫爆」，時速僅有15公里，西半部許北向多路段都非常壅塞，車流狀況呈現「一條紅」。而國5宜蘭-頭城也一度「紫爆」，時速只有25公里。

根據高速公路1968網站，國5北上最新即時路況顯示，國5北上主線雪隧回堵4.5公里，時速不到40公里，宜蘭-頭城更一度出現「紫爆」，時速不到19公里。不少用路人反映，若從宜蘭上國道，在市區就要先塞1.5個小時。

春節返鄉車潮。西半部地區，以苗栗-新竹一帶交通略為壅塞，多處系統北向路段時速不到40公里。。(摘自高公局1968)

西半部地區部分，則以苗栗-新竹一帶交通略為壅塞，多處系統北向路段時速不到40公里。目前新竹系統-新竹北向路段呈現「紫爆」狀態，時速僅19公里，茄冬-新竹系統-湖口服務區，也都呈現「一條紅」狀態，時速不到40公里。國1三義-銅鑼時速31公里、銅鑼-苗栗時速26公里。國3北向路段，通霄-西湖服務區時速34公里、後龍-大山時速31公里、竹南-西濱時速33公里。

高公局指出，今日壅塞路段包括國1北向湖口服務區-湖口、台中-台中系統、西螺服務區-埔鹽系統，國1南向湖口服務區-新竹，以及國3三鶯-大溪雙向；自中午後，北上車流持續湧現，壅塞路段括增國1北向新竹系統-竹北、頭屋-頭份、台中-台中系統、北斗-埔鹽系統、永康-台南系統，以及國3北向後龍-西濱、沙鹿-大甲，其餘路段行車大致順暢。至於國5部分，北向車流於9時30分開始湧現，截至17時，國5北向宜蘭-坪林仍呈現壅塞狀態，高速公路局預估壅塞狀態可能會到明日（16日）凌晨才會紓解，南向車流則大致正常。

高公局預測，農曆春節初五（16日）國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。其中易壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，以及國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向駕駛儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

(中時新聞網)