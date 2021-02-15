大陸人氣節目《乘風破浪的姐姐2》從出演名單公開到開播都話題不斷，不久前天后那英才因為跳舞跟不上組員，壓力大到偷偷落淚，近日連香港女歌手也因自責表現不夠好，排練時也淚崩；沒想到過來人那英脫口一句「真沒出息」，讓在場的人愣住，但也多虧她的「激將法」容祖兒才將所有負面情緒一次發洩。

選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季如火如荼熱播，許多女星積極求表現，一舉一動都引起各種討論話題，最新一集節目中，有超過20年資歷的女歌手容祖兒，在練習時認為自己表現不如預期，和王歐、那英聊到一半，眼淚也不爭氣掉下來，感嘆「有時候會覺得為什麼我做了20年，還像一個新人，就特別氣自己」。

容祖兒在節目中忍不住哭出來。(圖/ 摘自微博)

那英一句「真沒出息」讓現場人都愣住。(圖/ 摘自微博)

而那英聽完也心有戚戚焉，先前她才因跳舞跟不上組員，在導師考核時哭了，讓所有人都嚇到，這次她看到容祖兒陷入低潮，也主動上前關心，甚至使出「激將法」，直接說她「真沒出息」；也多虧她的幾句話，讓容祖兒繼續把壓力通通釋放出來，也將心中各種不安分享給夥伴聽。

40歲的容祖兒在1999年以歌手身份出道，踏入演藝圈超過20年，拿下無數個最佳女歌手獎肯定，10度在紅勘體育館開演唱會，舉辦逾150場世界巡迴演唱會，更是香港樂壇多項獎項紀錄保持者；另外在聲帶受傷治療時期，嘗試朝電影圈發展，出演過多部電影和電視劇，成績也相當亮眼。

(中時新聞網)