雲林西螺1名林姓男子，13日開百萬名車輾死一隻流浪犬小黑後視若無睹，還說「畜生而已」，事件曝光後引起眾怒，事後林男雖然到小黑靈堂下跪道歉，仍無法平息外界撻伐聲浪，驚傳連公司老闆也決定將他開除。

林男輾斃小黑後，風波越滾越大，雖然他已在臉書PO文道歉，並特地到寵物園區小黑靈堂前下跪表示「自己就是畜生」，但仍難平息外界怒火，協助處理小黑後事的浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎15日接受媒體訪問時爆料，由於林男的老闆認為這樣的行為會嚴重影響到公司，已請他明天不用去上班了。

雲林西螺1名林姓男子，13日開百萬名車輾死一隻流浪犬小黑後視若無睹，還說「畜生而已」，事件曝光後引起眾怒。(圖/截自邵柏虎臉書)

邵柏虎透露，遭開除的消息是林男告訴他的，事件爆發後，林男為了此事懊惱不已，並表示因為他個人的言行，不但害慘了自己，也連累到周遭的親友，經過這件事後，深刻體會到尊重生命的重要。

邵柏虎在臉書表示，被輾死的小黑原本死不瞑目，事隔1日，林男親自到小黑靈堂下跪道歉，表示願意面對所有法律責任，還說「講他畜生，我自己就是畜生」，邵柏虎說，這句他非常認同，藐視生命實在枉為人，壓死狗後的一言一行，都是最壞的生命教育，流浪動物的命也是生命，一樣必需尊重，小黑總算闔眼後，預計年後火化。

林姓男子13日開百萬名車，輾死路邊流浪犬小黑後視若無睹，還說「畜生而已」，遭網友怒批冷血，事後他坦承因與妻子吵架口氣不佳，當下以為只是壓到保麗龍，又被網友肉搜，事隔1日，他親自到小黑靈堂下跪道歉，表示願意面對所有法律責任，希望大家不要再怪罪他的家人。

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(中時新聞網)