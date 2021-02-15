在過年期間，彩券行前總是聚集許多民眾想一試手氣。一位女網友透露，終於在今年嚐到人生首次刮刮樂中獎的喜悅，而且還一次「連中三獎」，讓她感到運勢爆棚。衝著這一股好運上身，她決定向網友告白，沒想到卻踢到鐵板以失敗收場，讓她無奈表示，這中獎的代價好大。

原PO在網路論壇「Dcard」上以「中刮刮樂的代價好大」為題發文表示，今年是她玩刮刮樂以來，人生第一次中獎，雖然不是中大獎，總共才賺100元，但她卻一連中了三張，開心直呼「還是好爽！」

由於刮刮樂連中三元，也讓原PO感到好運臨門、信心大增，決定衝著這股突如其來的運氣，向穩聊中的網友告白，沒想到卻換來失敗結局。朋友告訴她說，「看來是把運氣用完了呢！」事後原PO也越想越不對勁，無奈表示，「嗚嗚嗚100還我啦！拜託接受我好不好。」

貼文一出，網友紛紛指出，「樂極生悲的完美寫照，而且樂還只有鼻屎大」、「看來你的戀愛運只值100元」、「我沒中，但我有男友」。但也有網友鼓勵原PO說，「怎麼會覺得告白是終點呢，告白是戰鬥的剛開始啊！」

(中時新聞網)