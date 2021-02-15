中天新聞

台南南鯤鯓代天府在大年初一（2月12日）抽出第50籤「辛酉國運籤」，籤詩為「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益。於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。」有網友發現藏頭詩「君自於凶」或「凶於自君」4字，認為台灣的壞事恐來自於君王，藏尾詩「跡益旬吉」，則有否極泰來之意。民俗專家廖大乙對此表示，主政者運勢不好，但只要多關心平民生活，自然讓人轉凶為吉。

廖大乙接受《中天新聞》訪問時分析說，「君自於凶」，凶一聽就知道是不好的，「旬吉」就是說，你如果能夠多關心蒼生眾生，你自然有跡可循，就會大家會平安度過。

南鯤鯓代天府今年抽出「宋文舉中狀元玉真行路」國運籤，是支中上籤。廟方依舊維持不解籤的慣例，網友發現，這4句籤詩的開頭第1個字，組成藏頭詩「君自於凶」或「凶於自君」，猜測「君自於凶」。但也有人反駁表示，藏尾詩「跡益旬吉」，反而有否極泰來的意思。南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰則表示，「我從後面看這是『化成吉』這尾字，後面這三個字應該是不錯的啦。」

網友認為，「就是不要問仙神，要問當權者自心，民心即天心。順民心，否極泰來。逆民心，自趨凶災。」、「君自於兇，凶自於君，懸？玄？」、「可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神。」、「宗教法放著爛啊，反正宮廟抽到大凶也會說很好~」。

(中時新聞網)