「雞排妹」鄭家純自爆主持尾牙遭性騷，引發社會廣大迴響，而她稍早也在臉書曝光下一步計畫，將募集性騷、性侵真人故事，並透過策展讓陽光照進性騷、性侵暗角。同時她也強調展覽不收門票，籌備過程不會有募款，也不會與任何團體、基金會、政治人物合作辦展。
雞排妹稍早在臉書宣布「性騷／性侵真人故事募集計畫」，希望募集受害者信件後透過策展，讓陽光照進性騷／性侵的暗角，不再為了說出來而感到羞恥，也讓羞恥到此為止。收件截止日期為3月8號。
至於信件展的場地與規模，她說會依三週後收到的信件總數量再決定，強調「展覽不會收門票，籌備過程不會有募款，也不會與任何團體、基金會、政治人物合作辦展。」展覽的目的是讓真實故事能被看見、聚集起來，迎來希望的能量。
雞排妹還說，100封信件就是100份證詞，它不只是你／妳真實的聲音，也具有史料意義，喊話大家一起寫下台灣Me too歷史。
雞排妹當年因為一支代言雞排店影片，意外踏入了演藝圈，接著更憑著嗆辣敢言的言行與火辣身材，熱度居高不下。她今年1月底在臉書自爆主持尾牙慘遭廠商老闆、男歌手性騷，更痛哭點名性騷男歌手就是金曲台語歌王翁立友，震撼演藝圈。接著她還直闖翁立友說明會，欲與翁立友對質未果，氣罵：「為什麼（翁）不敢跟我見到面？為什麼不敢跟我對話？我人就在這裡了。然後他離開竟然是用逃跑的。」
(中時新聞網)
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