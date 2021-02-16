2艘中國海警船今天出現在近釣魚台海域，日本認為「領海」遭入侵，已透過外交管道向中國政府提出嚴正抗議。日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信說：「斷難容忍。」

日本產經新聞報導，日本海上保安廳（相當於海巡署）第11管區海上保安本部（位於沖繩縣那霸市）表示，今天下午1時30分（台灣時間下午12時30分）左右，2 艘中國海警局的船隻入侵釣魚台周邊「領海」，航行在南小島南南東約22公里的海上，一度企圖靠近航行中的一艘日本漁船。

針對此事，日本政府首相官邸（行政中心）成立官邸對策室（小組）因應。

加藤今天在例行記者會上表示，真的感到很遺憾，斷難容許此事，中國海警船的活動違反國際法。

他透露，日本政府已透過外交管道向中國政府表達嚴正抗議，並要求中國海警船立刻駛離。

報導說，本月1日中國開始實施允許海警局動武的海警法後，中國海警局船隻6日首度靠近釣魚台海域入侵「領海」。第11管區表示，今天中國海警局入侵「領海」是今年以來第6次。

今天航行在釣魚台海域進行捕撈作業的日本漁船（9.1噸）船上有2人。第11管區海上保安本部派出巡邏船戒備，以確保日本漁船安全。

報導說，今天中國海警局另外有兩艘船航行在「領海」外側的鄰接海域，其中一艘搭載著類似機關砲的設備。這是連續3天中國當局船隻航行在釣魚台周邊海域。

(中央社)