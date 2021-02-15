大陸一名人妻小妤（化名）2018年間剛懷孕時，經過一處建築工地，突然遭到一位男子拖進草叢性侵，在當時她因害怕而遲遲未告訴家人經歷，也未選擇報警，小妤懷胎十月生下小孩後，卻覺得小孩長得不像丈夫，鼓起勇氣進行親子鑑定，結果卻讓她情緒潰堤。

綜合陸媒報導，小妤是一位年約30歲的國中老師，氣質清新且年輕，但平時與丈夫分居兩地，在2018年，她剛確定懷上寶寶，一個人走在路上，經過一片建築工地時，突然有一名男子將她拖進草叢強行性侵，她更因為反抗而遭到對方痛毆。

事後小妤好不容易逃離魔掌，帶著滿身的傷口回家，返回家中後，卻因為遭到性侵而自我唾棄，也擔心丈夫與家人得知她被性侵的反應，便開始將自己關在房間中，足不出戶，也遲遲未將這件事告訴家人與丈夫，更未報警。

經過懷胎十月後，小妤順利將肚中的寶寶產下，但心中始終有一個疙瘩，她一邊看著日漸長大的小孩，卻越看越覺得長得不像丈夫的，心中甚至產生「會不會是侵犯者的種？」的念頭。

而這樣不安的念頭始終埋在小妤的心中，她因此患上憂鬱症，並辭去工作，最終致電湖南省第二人民醫院芙蓉司法鑑定中心，並帶著丈夫的毛髮前往醫院。

對於小妤的疑問，醫生也解釋，若確定懷孕後，並不可能再次受孕，透過產子時間回推，小孩也不可能是侵犯者的基因，但小妤仍執意得到確切的結果，便還是將毛髮送驗。

果真，親子鑑定結果顯示，小孩與小妤的老公毛髮基因吻合，寶寶就是她和老公愛的結晶，無庸置疑，小妤見到報告瞬間喜極而泣，不停地問院方「真的嗎？有沒有搞錯，孩子是我老公的，不會錯吧？」

小妤也直言，若結果顯示小孩並非老公的，她也會鼓起勇氣將實情告知對方，不會讓老公白白照顧並非自己的小孩。

(中時新聞網)