據日本共同社報導，東南亞經濟主要6國2020年國內生產總值（GDP）成長率15日出爐，較早遏制新冠疫情的越南維持了正增長，其他5國呈負增長，若長期低迷，可能導致政權不穩定。

報導說，越南較上年增長2.9％，增幅高於中國，為全球最高水平。受新冠疫情影響IT設備需求全球性高漲，在此類產品出口方面具有優勢的越南抓住了商機。據越南政府透露，該國經濟規模超過新加坡和馬來西亞，已升至該地區第四。

相較之下，據我國主計總處1月29日公布，2020年台灣經濟成長率概估為2.98％，超越中國的2.3％，為1991年至今、30年來首見。2.98％這個經濟成長率也是已開發國家之冠。專家認為，台灣表現優異，主因有兩點：一是疫情危機帶動全球數位化轉型，意外推升全球對包括半導體在內的電子產品的強勁需求；二是台灣防疫成功，緩和了疫情對內需的衝擊。

日本共同社15日指出，另一方面，內需較大的印尼和菲律賓則苦於疫情蔓延。印尼下滑2.1％，疫情尚未平息，就業形勢不佳，2021年或將持續嚴峻狀況。

菲律賓在6國中情況最為嚴峻，GDP下滑9.5％。採取了較各國更為嚴格的外出限制措施，個人消費和企業投資均出現停滯。

泰國和新加坡的疫情相對控制較好，但由於對旅遊等外需依賴度很高，GDP分別減少6.1％和5.4％。馬來西亞也下滑5.6％。

瑞穗綜合研究所主任經濟師松浦大將分析稱：「2021年各國數值上均將恢復，但疫情的後遺症仍然存在。依賴內需的國家疫情持續蔓延，經濟真正復甦需要時間。」

另外，據新加坡聯合早報網引述法新社報導，受疫情破壞的泰國經濟遭遇逾20年來最糟糕的全年表現。泰國官員說，泰國旅遊業的崩潰和持續的政治動盪皆造成了損失。去年泰國GDP收縮6.1％，是自1997年亞洲金融危機期間下降7.6％以來最嚴重的一次。

泰國官員們表示，他們預計經濟的擴張速度將比2021年的最初預測要慢得多。儘管去年最後三個月略有改善，但下調幅度從之前的3.5％至4.5％增長調到2.5％至3.5％。

泰國國家經濟和社會發展理事會（NESDC）辦公室秘書長達努沙．皮查雅安（Danucha Pichayanan）在新聞發布會上說：「由於政府的刺激配套刺激了支出，它（泰國經濟）已經從上一季度開始反彈。」

泰國累計確診病例從去年下旬的2萬起激增至逾2萬4500起。2020年原本預計將有約4000萬遊客抵達，但隨著國際旅行受疫情影響，旅客的缺乏對泰國娛樂、零售、飯店及餐館造成打擊。

達努沙．皮查雅安說，進一步的經濟改善將取決於管控疫情和增加遊客人數。「疫情和疫苗的推出，以及旅遊業的復甦，是今年的主要經濟因素。」

(中時 )