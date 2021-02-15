英國一名印度裔的7歲男童，去年6歲時成為全球最年輕的編碼工程師，還在半年內考到IBM公司五項認證，已經是AI領域的專家了！就連金氏世界記錄也為他寫下一筆記錄，讓人相當佩服。

據《TECH TIMES》報導，這名男童名叫卡塔里亞（Kautilya Katariya），與他同齡的孩童可能還在玩捉迷藏，但他已經沉迷於電腦世界，他的興趣和其他孩子都不一樣。他的父親表示，去年在新冠肺炎大流行期間，卡塔里亞在家中學習一些應用技術，還寫了遊戲、創建自己的網站。

卡塔里亞並開始修改Python、Java Script、HTML等程式語言，而且他只是讀過相關書籍就辦到了，他認為數字和編碼是他最好的朋友。卡塔里亞在短短7個月的時間內學會了Python，去年11月獲得得IBM的Python和4項AI認證，也在金氏世界記錄留名。

IBM提供許多免費課程，目前卡塔里亞還沒上完所有的AI課程，他打算再上兩門課以獲得Applied AI專業認證，並打算和另一名神童巴克希（Tanmay Bakshi）一同學習，以加強自己的開發技能。

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(中時新聞網)