日本氣象廳宣布，日本福島縣東部沿海地帶，當地時間15日21時26分(臺灣時間15日8時26分)，再度傳出規模5.3地震。該次地震深度約50公里，為2天來最強之餘震；福島縣部分地區、宮城縣，最大震度為3。

日本氣象廳指出，包括宮城縣南部、宮城縣中部，與福島縣中通、宮城縣濱通，最大震度為3。美國地質調查所(USGS)則估計，這次地震規模5.3，深度約40.1公里。

日本氣相廳公布地震資訊。(圖/路透社)

據日本放送協會(NHK)15日報導，日本13日以來連續傳出地震，並傳出零星災情。和歌山市於當地時間15日13時28分(台灣時間15日12時28分)，發生規模4.1地震，最大震度為4，深度僅10公里。

此外，宮城縣山本町的國立宮城醫院，在13日的地震中建築物受損，院方緊急停止門診並疏散病人。當時地震導致天花板的水管破裂，診療間頓時成為汪洋一片，無法繼續診療，而急診大樓的地基也疑似出現裂痕。基於安全考量，院方隨即宣布停止門診，並疏散院內病人，預估需1週才得以恢復。

至於地震是否會影響東京奧運與殘障奧運的進行，東奧委員會與殘障奧運委員會表示，地震範圍雖然廣泛，但仍不影響奧運的籌辦與進行，目前正調查聖火接力區的沿途損會情況，以做定奪。

NHK指出，根據委員會規劃，福島市的體育館為東奧棒球的比賽場地，宮城縣日府的體育館則是足球比賽場地。目前宮城體育館出現玻璃破裂，但不影響比賽規劃；而聖火傳遞路線方面，雖然福島奈良的住宿大樓出現裂痕，但不影響聖火傳遞。目前聖火預計於3月25日於福島縣開跑，籌備工作正進行中。

(中時新聞網)