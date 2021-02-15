中國電訊設備商華為創辦人任正非揚言不靠手機業務也可以存活後，集團旗下華為機器視覺領域總裁段愛國近日表示，華為最近新推出了智慧養豬方案，並稱養殖業的發展方向是數位化、智能化和無人化，華為機器視覺要在智慧養豬上發力，且解決方案已經做好，要用智慧之眼感知萬物，AI能使養豬智能升級。

新浪財經報導，段愛國表示，華為將通過ICT技術幫助豬場智能化，為豬場提供傳感器、物聯網技術及平台，其5G智慧豬場ICT基礎設施解決方案總體架構將構建智能豬場現代化生產體系，使科學防疫可更智能及高效、提高無人生產效率、AI繁育助力PSY提升（AI育肥＋AI豬肉品質提升），綜合提升養豬效益。

華為拓展智慧養豬方案有跡可尋。該公司2020年發表「5G引領現代豬場AI使能智慧養豬」的報告，認為數據是現代養豬的核心要素，更是養豬智能升級的核心驅動力。從以往以「人管」為主到未來以「數據管」豬場為主，再運用AI技術做更多的科學決策，以達致養豬的標準化和程序化。

任正非早前受訪時亦曾提及養豬，他說，如果本身考不上大學，養豬可能也是養豬狀元。

(工商 )