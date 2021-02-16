澳洲政府正推動立法，迫使科技巨擘谷歌（Google）為新聞內容付費給媒體公司之際，澳洲七西傳媒成為國內第一間與谷歌達成付費協議的主流媒體。

路透社報導，七西傳媒有限公司（Seven West Media）表示，將提供內容給谷歌新聞平台Google News Showcase，但並未透露條款內容。七西傳媒擁有七號電視網及伯斯主要的地鐵報。

七西傳媒的主要競爭對手澳洲新聞集團（News Corp）和九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment Co.）與谷歌未能達成協議，轉而支持預計本週將通過的法案。

澳洲即將通過一項新法，要求科技巨擘與當地新聞業者協商，針對出現在搜尋結果或動態消息的內容，洽談付費協議，若雙方未能達成協議，則由政府指派的仲裁者制定價格。

Google News Showcase本月在澳洲上線，截至目前為止，澳洲國內僅有專門性網路媒體發行商及一家地區報紙與谷歌達成協議，為內容刊登在其新聞平台上獲取對應費用。

在澳洲之外，路透社和其他新聞媒體也與谷歌簽署類似協議。

(中央社)