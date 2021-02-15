開工日當天（17日）大陸冷氣團南下，將帶來顯著降溫，愈晚愈冷，空曠處低溫下探10度。(氣象局提供)

明天（16日）是大年初五，氣象局指出，白天天氣和今天相似，是陽光露臉且舒適的好天氣，各地呈現多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨。不過，隨著下半天華南水氣東移，加上另一波東北風南下，降雨機率再次提高，到開工日當天（17日）大陸冷氣團南下，將帶來顯著降溫，愈晚愈冷，空曠處低溫下探10度。

中央氣象局表示，明西半部整體多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。下午起華南雲系東移，水氣增多，北部地區陸續會有降雨出現，入夜後降雨機率更高，中部地區也會有零星降雨；溫度方面，各地低溫約14-18度，西半部地區高溫可達24-27度，日夜溫差較大，大東半部地區約22-23度。

比較顯著的天氣變化將要到開工日（17日），有一波大陸冷氣團南下，屆時北部、東部氣溫將一路下滑，持續影響至19日清晨。氣象局指出，這波冷氣團東北地區偏冷感受明顯，各地需注意早晚低溫，西半部日夜溫差偏大。

「天氣風險」公司彭啟明博士指出，初五（16日）晚上的新一波東北風南下，將伴隨較強的冷空氣，除了帶來中層水氣，更會影響到開工日（17日）天氣，各地都能感受到明顯降溫，愈晚愈冷。彭啟明表示，隨著水氣逐漸轉乾，此波最低溫將出現在周四（18）深夜至周五（19日）清晨，受到輻射冷卻影響，低溫下探11-13度，空曠處更要小心出現10度以下低溫。白天起隨著冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升。

(中時新聞網)