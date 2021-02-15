世界衛生組織WHO近日派往大陸調查新冠病毒起源的研究團隊發現，有跡象顯示，2019年12月於武漢爆發的疫情，範圍恐比先前所想的更廣泛，且已發展出13種病毒株，專家憂心，變種病毒和防疫鬆懈，恐讓疫情在春季再度加劇。

率領世衛調查團隊的班恩巴瑞，接受美國有線電視新聞網CNN訪問表示，新冠病毒2019年12月就已經在武漢廣泛傳播，這是新的發現。而且調查團首度收集到2019年12月新冠病毒的13種不同基因序列，其中一些來自包括武漢的華南海鮮市場，有些則與市場無關。

美國過去一周以來，每日新增確診數雖較兩周前減少38%，也少於一個月前的25萬例，不過紐約時報報導，有傳染病專家警告，冬季疫情趨緩可能是受到變種病毒的影響，但春季有可能出現另一波高峰，全美已出現至少997宗變種病例。

農曆春節前桃園機場入境旅客較先前增加許多，專家憂心變種病毒和防疫鬆懈，恐讓疫情在春季再度加劇。（資料照/陳麒全攝）

由於全球疫情逐漸較去年趨緩，各國防疫措施陸續放寬，內布拉斯加州大學醫療中心傳染疾病專家勞勒指出，目前病例數仍維持在去年11月初的水準，但現在還不是鬆懈的時候，疫苗對於疫情緩和的幫助不大，一旦有假期群聚，確診數可能會再度增加。

「華盛頓郵報」報導，科學家們提醒，目前施打疫苗的速度遠比病毒擴散的速度緩慢，加上變種病毒株恐成新一波疫情上揚的隱憂，因此呼籲大眾仍應維持社交距離並戴好口罩，千萬別對疫情趨緩沾沾自喜甚至鬆懈，才能防範疫情「回春」。

戒備英國變種病毒 桃機門口最新畫面

(中時新聞網)