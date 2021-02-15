澳洲於2020年底通過聯邦新法，授權中央政府否決地方各州與外國簽署的協議。據《每日郵報》15日報導，澳洲總理莫里森以「一帶一路對澳洲毫無益處」為由，準備在數週內否決維多利亞州與大陸簽署的一帶一路協議。

莫里森表示，「迄今還看不出它(指維多利亞州簽署的一帶一路協議)有甚麼好處」；「如果協議產生利益，具體的好處為何？我們要為此付出甚麼？目前我還未得到這些答案，對於這些協議的評估也會持續進行」。

維多利亞州州長安德魯斯(Dan Andrews)於2018年與北京簽署備忘錄；然而，這筆交易卻讓大陸有機會取得維多利亞關鍵基礎設施，而引發外界強力批判。報導中指出，包括安德魯斯與其他州的州長、首席部長(chief minister)，必須在3月10日前向聯邦政府詳述，所有與外國勢力簽署的協議，並由聯邦政府評估是否有其必要性。

安德魯斯強調，該協議為維多利亞帶來更多就業機會、貿易與投資；不過，卻沒有回應該州恐成後門，讓北京增加對澳洲影響力。澳洲財政部長佛萊登柏格(Josh Frydenberg)則表示，「我們從一開始就不同意該協議，現在立場仍就一致。毫無疑問，財政部將在適當時機做出決策」。

2020年12月，澳洲通過聯邦法律，授權外交部長可審查並作廢各州、領地、地方議會甚至是公立大學與其他國家簽署的協議，使得介入成為可能。對此，北京指控新立法等於為兩國關係置入病菌。

大陸外交部發言人趙立堅表示，「希望澳洲用客觀、理性的態度審視彼此合作。停止在雙邊關係中帶來病菌，並為改善彼此互利做出更多作為。一帶一路讓大陸與維多利亞州因合作而強化彼此利益」。

澳洲國立大學教授麥迪卡法分析，州長、首席部長在合作案上應聽取更多建議，因為「敵對國家不尊重澳洲聯邦的利益」。相關合作包括基礎建設、間諜活動、宣傳與網路威脅。然而，聯邦向州級官員的安全簡報，通常只是虛應故事，這也是因為州官員不願細聽所有細節。

一帶一路計畫為中國大陸外交與經濟政策。目前北京已與125個國家簽署170項一帶一路計畫的協議。不過，由於可能引發沿線國家陷入債務陷阱，而這些國家往往又擁有重要戰略位置，讓外界擔心最終讓北京取得戰略港口。

(中時新聞網)