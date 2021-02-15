以浮誇系甜點席捲IG界的「Meat Up」又來放火！相信大家早就被滿滿草莓洗版，但這次火熱推出的夢幻白草莓季，選用來自苗栗大湖栽種的紅點白肉草莓，甜度比一般草莓高，無瑕的雪白外觀被譽為天使草莓，堪稱今年冬季最高顏值的甜點。

夢幻白草莓季共推出4款新品，首先登場的是色澤誘人的「焦糖脆脆」鬆餅，將蓬鬆綿密的舒芙蕾，淋上香氣馥郁的焦糖醬，最後擺上新鮮紅草莓及爽口焦糖脆，一口咬下就像吃進濃濃的焦糖雲朵，入口即化的口感保證一吃上癮。

色澤誘人的「焦糖脆脆」將蓬鬆綿密的舒芙蕾，淋上香氣馥郁的焦糖醬。（圖／楊婕安攝）

第2款則是夢幻唯美的「白日夢」瀑布舒芙蕾，以堆疊超過10公分的鬆軟舒芙蕾為基底，淋醬選用草莓優格乳酪及草莓巧克力製作而成，最後撒上乾燥玫瑰花，將圍邊取下的瞬間，粉紅色瀑布般傾瀉而出，外型華麗粉嫩，是令人少女心噴發的一款甜點。

瀑布舒芙蕾以堆疊超過10公分的軟綿鬆餅為基底，是令人少女心噴發的一款甜點。（圖／楊婕安攝）

而草莓甜點杯「白富美」也是一大亮點，杯內填滿布蕾、瑪斯卡彭乳酪、新鮮草莓、舒芙蕾與焦糖脆，最後以鮮奶油及白草莓堆疊裝飾，除了視覺滿分之外，味覺與口感也極富層次，最後則是以白草莓入菜的「海莓好」海鮮燉飯，吃得到一整盤滿滿蝦子、淡菜、透抽及蛤蠣等海鮮，搭配上Q軟彈牙的泰國米，吸飽鮮味與草莓酸甜感，令人一口接一口。白草莓季將於2/17開跑，由於白草莓產地直送、數量有限，建議用餐前電話預約。

草莓甜點杯內填滿布蕾、瑪斯卡彭乳酪、新鮮草莓、舒芙蕾與焦糖脆，最後以鮮奶油及白草莓堆疊裝飾。（圖／楊婕安攝）

以白草莓入菜的「海莓好」海鮮燉飯，吃得到一整盤滿滿蝦子、淡菜、透抽及蛤蠣等海鮮。（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)