根據台灣彩券統計至2月15日晚上為止，大樂透加碼春節大紅包獎項360組還剩下131組，累計已送出229組，共283位幸運兒中獎，其中有188人獨得百萬獎金。

台灣彩券指出，2月16日(初五)開獎的大樂透頭獎仍將保證一億元，也將繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項，此外，每五分鐘開獎一次的BINGOBINGO獎金加碼活動將於2月16日邁入尾聲，想為自己贏得大獎的民眾務必把握機會。

台彩表示，本期春節大紅包獎項的9個中獎號碼依序為02、07、20、28、29、33、34、35和43，本期總計開出28組，其中25組為一注獨得，每注各得100萬元獎金，其餘3組為2注均分，每組各分得50萬元。

至於售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站中，以位於台南市東區的「泉發彩券行」最為幸運，自104年起累計已開出過5次春節大紅包獎項；台北市北投區的「每買必中彩券行」以及台中市大雅區的「進勝彩券行」都在今晚第二度開出今年的春節大紅包獎項。此外亦不乏過去曾開出億元大獎的頭獎商店，包括雲林縣虎尾鎮的「新威盛彩券行」，即為104年1月開出20.12億元威力彩頭獎的頭獎商店之一，該期威力彩頭獎為兩注均分，每注獎金10.06億元，也曾於105年春節期間開出大紅包獎項，新北市土城區的「金銀島投注站」則曾於104年開出1.17億元的大樂透頭獎，該兩家頭獎商店均於15日晚上再添一筆春節大紅包開出紀錄。

(工商 )