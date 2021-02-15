一位媳婦在網上透露，結婚後搬入夫家才發現婆婆有「不用洗衣機洗衣物」的傳統，理由則是衣服沒幾件，用洗衣機很浪費水等，婆婆更解釋家中的洗衣機是為了洗寢具才購買，最後媳婦與丈夫討論過後，買了一台二手洗衣機自用，婆婆才妥協，經歷這一次的溝通讓她心寒的說，「徹底明白媳婦終究是外人」。

一位媳婦在臉書專頁《靠北婆婆2.0》，15日刊出的文章指出，在嫁到夫家前，鮮少在夫家過夜，就算過夜也從未將衣物留在夫家洗，沒想到婚後搬來夫家居住後，卻發現婆婆有「不用洗衣機洗衣物」的傳統習慣。

媳婦傾訴，丈夫每個月都會給婆婆7000元補貼家用，她嫁入後便跟進，也每月支付7000元補貼，但唯獨婆婆堅持衣服要用手洗，不能使用洗衣機，而每次的洗衣流程則變成，先在一樓手洗衣物，拿到脫水機脫水，再拿到樓上陽台晾乾衣物。同時婆婆也要求她不能將換下來的髒衣服丟在浴室的洗衣籃，因為媳婦得要學著自己處理衣物。

媳婦多次向婆婆溝通，希望婆婆能接受用洗衣機洗衣服，媳婦解釋，她的工作需長時間站著服務客人，下班回家若還得繼續站著手洗衣物，真的讓她難以負荷，沒想到婆婆卻回覆，「那你可以等明天休假早上起床洗衣服，沒有要你下班後立刻洗」、「家裡的洗衣機就是洗寢具用的不是為了洗衣服買的」等。

媳婦也透露，丈夫也非常不能諒解婆婆的行為，幾次大吵之後，丈夫決定出錢買一台二手洗衣機，放在夫妻倆的房間陽台，專門清洗兩人的衣物，爭吵洗衣服的事件才終於告一段落。

經歷這次的事件後，媳婦感到相當心寒，直呼每月繳的7000元補貼費難道沒包括水費嗎？更第一次深刻地感受到「媳婦終究是外人」，原PO相當痛心過去對公婆的付出全沒被看在眼裡，感慨地說，「女人還是要有自己的家比較有安全感跟歸屬感」。

貼文發出後，不少網友留言回應，「加油，真的要有自己的家，媳婦真的永遠只是外人而已」；也有不少過來人網友回應，「我家連寢具婆婆都堅持用手洗，邊洗還邊說，用手洗就好，幹嘛要用洗衣機」、「我婆婆也是為了省電省水，叫我要用手洗全家的衣服」。

(中時新聞網)