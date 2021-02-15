國民黨2024總統大選布局似乎已經提前開打，新北市長侯友宜是否參選，備受關注。宅神朱學恒表示，2022年侯友宜一定連任新北市長，他真正的戰爭是在2028年，他還用「藏鋒求訥」4個字來描述現在的侯友宜。

朱學恒15日在直播節目中表示，他用「藏鋒求訥」來描述現在的侯友宜。侯友宜並不是口才真的不好，而是刻意要低調，基本上是在躲、在藏，不要太突出。侯友宜現在就像三國時期魏國權臣司馬懿一樣，忍忍忍，目的就是在躲過這段時間。

朱學恒接著表示，他曾問侯市長有沒有什麼執政的政策可以換來高滿意度？侯友宜說，他最近有一個政策很滿意，就是「抓噪音」。宅神一聽心想是不是搞錯了，抓噪音跟施政滿意度高有何關係？侯友宜回說，從1999裡民眾的反應，「噪音」在新北民怨排第一，比如民眾晚上睡覺時被機車噪音吵到，就會覺得市長不給力，到時作民調時好感度就會給零分。所以執政是有技巧的，像天天講科學園區，市民走出門卻看到有人在互砍，甚或開槍尋仇，這樣子民眾的好感度怎麼會高。第二個就是學校附近是重點治安地區，就要盡量多裝監視器、要求多裝燈。

朱學恒強調，執政技巧就是要把小事做大，把小火苗先滅掉，新北社會局說他們有一個關懷部，和警政系統結合，把家裡有人入獄當成重點關懷，別的縣市沒這樣做，這可把犯罪的機率再降低。

朱學恒指出，侯友宜做的多好，是不是就要代表國民黨出來選？不過，有些深藍不喜歡侯友宜，認為他是藍皮綠骨。所以深藍不會這麼快找上侯，除非沒辦法了。而侯友宜現在的高支持度是因為民進黨把他「養」著。沒有去打他，那是因為他不是第一目標。若他連任一半出來選總統，就算是第二任，也選不上。看看韓國瑜2020選總統，就知道結果了。

朱學恒認為，2022侯友宜一定連任新北市長，他真正的戰爭是在2028年，也是民進黨籍的總統第一任之後的連任之戰。因為2024年國民黨就算派川普出來也選不贏，所以2024這局選舉根本是板凳時間，2024的選戰看頭，只是在賴清德還是鄭文燦出來而已，誰出來了就會贏。

(中時新聞網)