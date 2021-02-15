過年期間，不少民眾都會到彩券行買張刮刮樂試手氣，全方位男星炎亞綸今年更是運氣爆棚！他今(15日)就在社群網站PO出一張已刮開的2000元刮刮樂券，開心寫下「又中10萬」，好運氣令人羨慕。

炎亞綸今日在社群網站曬出刮刮樂成果照，嗨喊又中10萬，超強運令網友羨慕不已，更有人好奇詢問：「重點是總共花多少錢買的？？」炎亞綸亦大方回應，表示他共花5萬2000元買刮刮樂，最終中了11萬5600元，淨賺6萬3600元。

據悉，這已不是炎亞綸第一次中獎，他幾天前接受平面媒體專訪，才說過以前與家人買整本刮刮樂試手氣，最多中了10萬元。炎亞綸的好運氣也讓網友直呼太不公平，「為何有這種帥臉的人還要好多個10萬跟桃花的命！」他也謙虛回應是傻人有傻福。

【中天辣晚報精華】20210215 剖半?幸運數字? 春節刮刮樂怎麼買正夯?

台彩今年推出2000元彩券，不僅超搶手，中獎率更高達7成，至今也還沒開出頭獎。據中天新聞報導，刮刮樂達人陳偉民透露中大獎客人的特質，「走過去你覺得亮亮的、發亮的，你挑起來就是會中。」其中2000元刮刮樂又以號碼13、14、5、6中獎機率最高，「尤其13、14中5千的機率好高喔。」

(中時新聞網)