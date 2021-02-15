香港資深男演員任達華和名模琦琦結婚後，育有一名寶貝女兒任晴佳，兩人對女兒愛護有加，她今年已經是亭亭玉立的16歲正妹，經常在社群平台曬日常美照；春節期間秀出大長腿和粉絲拜年，任晴佳身高180公分完全遺傳父母的優良基因，網友紛紛驚呼身材太犯規。

13日任晴佳在微博向大家拜年，祝賀「新年快樂，Happy Chinese New Year」，並附上3張生活照，她上半身穿著白T恤和棒球外套，下半身則是合身牛仔喇叭褲，秀髮披肩，全身照看起來相當青春洋溢。

任晴佳曬大長腿拜年，身材比例不科學。(圖/ 摘自任晴佳微博)

最令人震撼的是，任晴佳目前身高180公分，光是那雙大長腿就有110公分，畫面上呈現超完美比例，絲毫不輸她的名模媽媽琦琦；而任晴佳目前才16歲，讓外界不免好奇她還會不會長高，或是跟隨媽媽的腳步朝模特兒之路前進。

大票粉絲都忍不住留言讚嘆任晴佳的美貌，「大長腿」、「好細好長」、「這麼長的腿應該會有不少女生忌妒吧」、「一年比一年更漂亮」、「這小腰好細啊」、「比超摩漂亮，美腿沒有之一」、「太犯規了」。

許多人好奇任達華和琦琦如何把女兒養得外貌如此出眾，先前琦琦就有在直播上透露，任晴佳喜歡跟著他們夫妻運動，每天晚上9點就睡覺，早睡早起，生活規律，身體自然也健康，不僅身高暴風成長，膚況也水嫩Q彈，難怪人見人愛。

(中時新聞網)