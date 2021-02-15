一位麥當勞員工將清理冰淇淋機台的影片分享在社群媒體「TikTok」上，引起熱議。(摘自TikTok)

擁有全世界知名度的速食龍頭麥當勞，不僅是炸物，連冰品深受許多民眾喜愛，近日一位外國麥當勞員工將清理冰淇淋機的過程拍下來並製作成影片，向外界曝光了神秘冰淇淋機的內部真實模樣。由於清理過程繁瑣，該員工也在影片中不停抱怨，不少網友看完後還說，「再吃麥當勞冰炫風了。」

一位麥當勞員工將清理冰淇淋機台的影片分享在社群媒體「TikTok」上，影片中可以看到，她將外蓋打開後，有許多冰淇淋及巧克力等配料噴濺機台周圍，她則必須用小湯匙慢慢地將凝固的冰淇淋從金屬溝槽中挖出來，並擦拭乾淨。

麥當勞員工必須用小湯匙慢慢地將凝固的冰淇淋從金屬溝槽中挖出來，並擦拭乾淨。(摘自TikTok)

在清理過程中，員工不停抱怨道「噁！好噁心」、「為什麼我需要清理這個」、「它簡直刮不掉」、「為什麼會有人點冰淇淋」、「我為什麼在這裡工作」、「噢不！它開始滴了」。

終於在影片尾聲，機台上的冰淇淋渣都已被清除乾淨，恢復成煥然一新的樣子。但不少看完影片的網友表示，「我再也不吃冰炫風了」、「再也不吃麥當勞冰淇淋了」、「我終於懂為什麼妳們總要說冰淇淋壞掉了！」。

其實，之前有位英國麥當勞員工道爾（Will Doyle）在Twitter爆料，許多顧客想點冰淇淋或冰炫風時，店員會告訴他們因冰淇淋機壞掉，而無法供應。但事實上，道爾說，「冰淇淋機從來沒壞過，只是要清理它需要花費3小時，所以我們常說它壞了，而且這樣就不用為顧客多提供冰淇淋了。」貼文底下更有許多麥當勞員工留言證實道爾的說法。

Btw, I used to work in McDonalds. The ice cream machine was never broke, it just takes 3 hours to clean so we used to say it was broke so we didn’t have to serve you lot 😂😂Cheers x — Will•Doyle 🌴 (@will_doyle) October 21, 2019

(中時新聞網)